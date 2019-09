Halil sessizliğe gömülmesin

BUGÜN NELER OLDU

Adana'da 10 yaşındaki Halil Çelik'in 8 yıldır kullandığı biyonik kulaklığının etkisini kaybetmesi sonucu artık duymuyor. 30 bin lira olan biyonik kulaklığının bir bölümü SGK tarafından karşılandığını söyleyen anne Şükran Çelik, "Şu an kulaklığın fiyatı 30 bin lira bunun 12 bin lirasını devlet karşılıyor ama bizim maddi gücümüz yeterli olmadığı için kulaklığı alamıyoruz. Şu an oğlum duymuyor. Okuluna başlayacak, ama duymadığı için derslerinden geri kalacak. Oğlumun sessizliğe gömülmesini istemiyorum" dedi. Doğuştan kulaklarından rahatsız olan Şükran- Sinan Çelik'in büyük oğulları Halil'e 2 yaşında biyonik kulak takıldı. Biyonik kulaklığın etkisini kaybetmesiyle birlikte Halil duymamaya başladı. Ailesinin ve arkadaşlarının konuşmalarını duymayan Halil, içine kapandı. Oğullarına bir bölümünü SGK'nin karşıladığı yaklaşık 30 bin lira değerindeki kulaklığı almak isteyen aile geri kalan parayı ödeyemediği için hayırseverlerin yardımını bekliyor.5'inci sınıfa giden oğlunun çok başarılı bir öğrenci olduğunu anlatan Şükran Çelik, "Oğlumun kullandığı kulaklık etkisini kaybetti ve şu an duymuyor. Yavrumun duymaması bizi kahrediyor. Kulaklığın 12 bin lirasını devlet karşılıyor, Diğerini karşılayacak gücümüz yok. Eşim sanayide asgari ücretle çalışıyor. Okullar açılacak ve oğlum duymadığı için derslerinden geri kalacak. Yetkililerin ve hayırseverlerin yavruma yardım etmesini istiyorum" diye konuştu.