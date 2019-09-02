Melih Abi:Çukurova’da çocuk parkı yeniden düzenlendi

Çukurova-Toros Mahallesi 78034 no'lu sokaktaki parkı yazmıştım. Berbat haldeydi. Park ve Bahçeler Müdürü Nazım Dallı aradı. Parkı tertemiz yaptıklarını söyledi. Fotoğraftaki gibi parktaki molozlar da kaldırıldı. Kırık dökük oyuncaklar onarıldı veya değiştirildi. Çirkin yazılar ise boyandı. Orada oturan insanlar şimdi çocuklarını daha rahat ve huzurlu bir şekilde parka götürüyorlar. Çocukları da kendileri de keyif içinde. Başkan Soner Çetin'e teşekkür ediyorlar. Yalnız bir sorun daha var. Park arada kalıyor. Arada sırada buraya polis de uğrasa iyi olur. Tinerciler uyuşturucu müptelaları buradan uzaklaşır.

ŞENLİĞE GİDEN SÜRÜCÜLERE PARK CEZASI

Bozyazı'nın? Kızılca Köyü Kozaağacı Yaylası müthiş güzeldir. Sıcaktan bunalanların nefes aldığı yerdir. Burada şenlikler de yapılıyor. Bu yıl 4'üncüsü yapılan etkinliklerle insanlar moral buldu. Şenliklerin yükünü halk çekiyor. Katılım yüksek! Binlerce aracı koyacak yer yok gibi. İnsanlar araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı. Jandarma ise araç sahiplerini sıra dayağından geçirdi. Yani 100 kadar araca park cezası yazdı. Şeref Turgay, "Şenlik yerinde park yeri yok, ayrıca yolda park yapılmaz diye bir levha da yok. Zaten yol köylere giden yol. Araçlar geçebiliyor. Ayrıca hareketli bir yol da değil. Cezalar evlerimize geldi. İnsanların tepkisi büyük" diyor. Jandarmanın kestiği cezalar şenliğe katılanların burunlarından gelmiş. Nerede kaldı hoşgörü... Sayın İçişleri Bakanı bu derde bir el atmalı. Köylük yerde ceza mı olur? Orası dağın başı. İnsanlara eğlenmeyi çok gördüler!