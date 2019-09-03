Akrep, uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

BUGÜN NELER OLDU

düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı fiziki ve teknik çalışma sonucunda İran'dan Hatay'a uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Ekipler takibe aldığı İran plakalı otomobili kent girişinde durdurarak arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği "Akrep"in de kullanıldığı aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenen 39 paket halinde 40 kilogram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu M.R, A.O, V.O. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.