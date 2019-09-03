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Bize tek gereken gol atmak

’un hocası, ligin gol yemeyen tek takımı olduklarını belirterek,“Ama aynı zamanda sadece 2 gol atabilmişiz. Bu da eksiğimizin ne olduğunu gösteriyor” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019
Bize tek gereken gol atmak
TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Keçiörengücü ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, gol atma konusunda eksiklerinin bulunduğunu söyledi. Ligde oynadığı ilk üç maçta bir galibiyet iki beraberlik alan mavi-lacivertli ekipte teknik adam Özat, ilk yarı net pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti. SIKINTI YAŞAMAMIZ NORMAL
İki maçı seyircisiz, bir maçı deplasmanda oynadıklarını belirten Özat, "Takım savunmasını çok iyi yapıyoruz. Şu anda ligin gol yemeyen tek takımıyız. Herhalde en az gol atan takımlardanız. Bu da eksiğimizin ne olduğunu çok net şekilde ortaya koyuyor. Ön bölgedeki etkisizliğimiz devam ediyor. Oynadığımız 3 maçta da sıkıntı yaşamamız gayet normal" dedi.

KAPTAN VOLKAN OLDU
Yeni transferler Berk, Sinan, Volkan Şen ilk 11'de yer alırken Ümit Özat büyük bir sürpriz yaparak takım kaptanlığını Volkan Şen'e verdi.

'STOKES BİZE İLAÇ OLACAK'
"Anthony Stokes'in de takımda yer almasıyla gol sıkıntısını atlatırız diye düşünüyorum" diye konuşan Özat lige verilen milli takım arasında tüm eksikleri gidereceklerini belirtti.

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Bize tek gereken gol atmak
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