Bize tek gereken gol atmak

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 3. haftasında sahasındaile golsüz berabere kalan'da teknik direktör, gol atma konusunda eksiklerinin bulunduğunu söyledi. Ligde oynadığı ilk üç maçta bir galibiyet iki beraberlik alan mavi-lacivertli ekipte teknik adam, ilk yarı net pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti. SIKINTI YAŞAMAMIZ NORMALİki maçı seyircisiz, bir maçı deplasmanda oynadıklarını belirten Özat,dedi.Yeni transferler Berk, Sinan, Volkan Şen ilk 11'de yer alırken Ümit Özat büyük bir sürpriz yaparak takım kaptanlığını Volkan Şen'e verdi."Anthony Stokes'in de takımda yer almasıyla gol sıkıntısını atlatırız diye düşünüyorum" diye konuşan Özat lige verilen milli takım arasında tüm eksikleri gidereceklerini belirtti.