Çalışanlar Japon savaş sanatıyla tanıştı

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Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Sağlık ve Adalet Bakanlığı iş birliğiyle hizmet veren Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP) Hastanesi çalışanlarına "Japon Savaş Sanatı" olarak bilinen ve psikiyatriye alternatif olarak gösterilen 'Aikido' eğitimi verildi. Suç işlemelerine rağmen ceza ehliyeti bulunmadığı için mahkemece verilen karar gereği zorunlu tedaviye tabi tutulan hükümlülerin tedavi gördüğü YGAP Hastanesi çalışanlarına yönelik olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen eğitimi başarıyla tamamlayan personele sertifikaları verildi. Kursta, yoğun ve stresli iş temposuyla başa çıkabilmeyi, ruhsal gelişimi desteklemeyi, sabırlı ve disiplinli olmayı sağlayan Aikido sporu ile tanışan YGAP Hastanesi çalışanları, savunma sanatını da öğrendiler. 34 personelin katılımı ile 8 hafta süren eğitimlerin sonunda düzenlenen törende, çalışanlara sertifikaları Başhekim Yrd. Doç. Dr. Yarkın Özenli, Kalite ve Destek Müdürü Nuri Karslıoğlu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülcan Ademoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Şefi Hanifi Altun ve Aikido Eğitmeni Yıldız Dinçer tarafından verildi.