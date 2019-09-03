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bır puana sevındı

YASER ÇAPAROĞLU
YASER ÇAPAROĞLU Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2019
Hatayspor bır puana sevındı
TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor'un teknik direktörü İlhan Palut, 2-2 berabere kaldıkları Giresunspor deplasmanından istedikleri sonucu aldıklarını belirtti. Kendilerini Giresunspor'a karşı iyi hazırladıklarını ifade eden Palut, "İlk iki hafta bizim galibiyetlerimiz Giresunspor'un da mağlubiyetleri vardı. Haliyle Giresunspor tecrübeli kadrosuyla bu durundan kurtulmayı bekliyordu. Skor arttırabileceğimiz çok pozisyonlar vardı. Direğe takıldık, atamadık. Biz son bir tempo koyup maçı bitirmeyi başaramadık. Oyundan memnunum. Takımımı tebrik ediyorum. Daha ligin başındayız ve bu beraberliği telafi edecek güce sahibiz" ifadelerini kullandı.
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Hatayspor bır puana sevındı
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