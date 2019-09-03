Kadıoğlu 45 dakikada sağlığına kavuştu

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan Floppy Nissen Fundoplication Cerrahi yöntemi ile reflü hastalığının cerrahi tedavisi gerçekleştirilmeye başlandı. İlk kez uygulanan bu yöntem ile 20 yıllık reflü hastası Hilmi Kadıoğlu'nun operasyon sonrası sağlığına kavuştuğunu açıklayan Op. Dr. Serkan Ayhan, "Kalıcı bir tedavi yöntemi olan floppy nissen fundoplication cerrahi yönteminin başarı oranı yüzde 99'dur. hastalar ameliyatla birlikte tüm şikayetlerinden %99 oranında kurtuluyor. Bu tedavi yöntemiyle Kıbrıs'taki reflü hastalarının şikayetlerini tamamen bitirmeyi hedefliyoruz" dedi. Floppy Nissen Fundoplication cerrahi yönteminin dünyada 20 yılı aşkın bir süredir uygulandığını söyleyen Op. Dr. Serkan Ayhan, toplumda çok sık görülen ve kronikleşebilen reflü hastalığının bazen ilaçlarla kesin tedavi şansının bulunmadığını, bu tür durumlarda ise hasta şikayetlerinin ameliyatl