Kişniş üzümü hasadı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Gülnar ilçesine özgü olarak yetiştirilen ve bölgenin önemli gelir kaynaklarında biri olan kurutmalık kişniş (kuş) üzümünün hasadına başlandı. Üreticiler, başta Üçoluk Mahallesi olmak üzere çeşitli mahallelerdeki bağlarda kişniş hasadına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan hasatta toplanan üzümler, bağlara serilen çadırlarda 10-12 gün kurutmaya bırakılıyor. Kurutulma tamamlandıktan sonra ise eleklerden geçirilen üzüm daha sonra ihtiyaca göre paketlenerek satışa sunuluyor. Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Türkiye kişniş üzümü üretiminin yüzde 75'ini tek başına karşılayan Gülnar'da bu yıl bin 200 ila bin 400 ton kuru kişniş üzüm rekoltesi beklendiğini söyledi. Ünüvar, ilçeye paketleme tesisi kazandırmak için çalışmaların devam ettiğini belirti.