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Marius Sumudica: yüreğimizle oynadık

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Gazişehir’in Rumen hocası, takımına övgüler yağdırdı

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Marius Sumudica: yüreğimizle oynadık
SÜPER Lig'in 3. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Marius Sumudica oyundan çok memnun olduğunu vurguladı. Sumudica, "Yeni takım kurduk, 16 yeni oyuncu aramıza katıldı. Sahada mücadele ettik, yüreğimizle oynadık, bir puanı kazandık" dedi. LIGDE Beşiktaş'ın, Cumhuriyet Kupası'nda da F.Bahçe'nin Sivas'ta kaybettiği maçları anımsatan Sumudica, "Gerçekten çok mutluyum. Zamana ihtiyacımız var. Her geçen maç üstüne koyuyoruz. Bugün 4 puan yaptık. Zor bir ligde oynuyoruz, mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz. Her iki taraf için hak edilmiş bir sonuçtu. Sonuçta 1 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. KENDILERINI desteklemek için Gaziantep'ten maça gelen taraftarlara da teşekkür eden Sumudica, "Şehir dışından beklemediğim bir taraftar topluluğu geldi, çok mutluyum. Herkese buradan bir söz vermek istiyorum: Bu mücadele devam edecek, ben bu takımı ligde tutacağım" dedi.
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Marius Sumudica: yüreğimizle oynadık
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