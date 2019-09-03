Özgan belediyeyi çiftlik gibi kullanmış

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Adana'nın Kozan ilçesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimi kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Nihat Atlı'nın başkanlığının düşürülmesinin ardından göreve getirilen ve 304 kişiyi işten çıkartan Saadet Partili Kazım Özgan, 2004 yıllında yaptığı başkanlığında eşi, enişte-teyze çocuğuna kadar hepsini Kozan Belediyesi'ne aldırmıştı. Belediyeden çıkarılan işçiler, "Zaten amacı bu. Eskiden yaptığı gibi şimdi de işçileri çıkarıp kendi adamlarını belediyeye almak" dedi. Saadet Partili Kazım Özgan 2004 yılında ilk belediye başkanlığı yaptığı dönemde belediyeye başta eşi olmak üzere yakınlarını yerleştirdi. Özgan kızkardeşi Semiha'nın eşi (eniştesi) Mehmet Aslanhan'ı. Adana Vergi Daire Başkanlığı'nda görevli iken yatay geçişle belediye aldı ve şantiye müdürü yaptı. Sivas Belediyesi'nde çalışan mimar eşi Zehra Özgan'ı da yatay geçişle belediye başkan yardımcılığına getirdi. Bunlarla yetinmeyen Özgan, kardeşi Yusuf Özgan'ı 2004 seçimlerinden hemen sora işe aldı ve bir süre sonra emlak bölümünde şef yaptı. Belediyeye aldığı akrabaları arasında amcası Bayram Özgan'ın oğlu Bekir Özgan ile yakın akrabası Hilmi Kurt da bulundu. Bekir Özgan'ı belediyenin satın alma biriminde görevlendirdi. Başkanlık yapığı dönemde Özgan'ın aldığı yakınlarının isimleri ve nerede görevlendirdiği şöyle: Mevlüt Aslanhan (su işleri sorumlusu), Orhan Dağlı (zabıta), Fahrettin Dağlı (fırın), Neşe Çavdır (imar), Muzaffer Gök (aşevinde muhasebeci), Necati Karaoğlu, Mustafa Erik. Soner Erik (fırın), Cumali Gök (şantiyede görevli), Melahat Taşoğlu (emlakta görevli), Göreve başladığı günden itibaren başkan Kazım Özgan'ın kendilerini önce sürgüne gönderdiğini daha sonra onur ve gururlarını kırarak işten çıkarıldığını söyleyen işçiler, "Şu ana kadar 304 kişinin ekmeğiyle oynadı ve halen de oynamaya devam ediyor. Başkanın amacı belli bizleri çıkartıp daha önce yaptığı gibi kendi akrabalarını tanıdıklarını işe almak" diyerek tepkilerini dile getirdiler.