Vagonların üstüne çıktılar elektrik akımına kapıldılar

OSMANİYE'DE
tren vagonlarının
üzerine çıkan 2
kişi, elektrik akımına
kapılarak yaralandı.
Olay, önceki
gün saat 23.30
sıralarında Yeni
Mahalle'deki
tren istasyonunda
meydana
geldi. Ahmet
Barak (23) ve
arkadaşı Celal
Satan (21), istasyonda
bekleyen
63689 sefer
sayılı yük treninin
vagonlarının
üstüne çıktı. 28
bin volt elektrik
bulunan yüksek gerilim hattına
yaklaşarak akıma kapılan iki arkadaş,
yaralandı. Hatlardaki enerji
kesilirken, iki arkadaş ambulansla
hastanelere götürüldü. Durumu
ağır olan Ahmet Barak, kaldırıldığı
özel hastanedeki ilk müdahalenin
ardından Adana'ya, oradan
da ambulans
helikopterle
İstanbul'a görülerek
tedaviye alındı.
Diğer yaralı
Celal Satan'ın
ise kol ve yüz kısmında
yanık oluştuğu,
sağlık durumunun
iyi olduğu
öğrenildi. Olayla
ilgili soruşturma
başlatıldı.