Vagonların üstüne çıktılar elektrik akımına kapıldılar

BUGÜN NELER OLDU

tren vagonlarınınüzerine çıkan 2kişi, elektrik akımınakapılarak yaralandı.Olay, öncekigün saat 23.30sıralarında YeniMahalle'dekitren istasyonundameydanageldi. AhmetBarak (23) vearkadaşı CelalSatan (21), istasyondabekleyen63689 sefersayılı yük trenininvagonlarınınüstüne çıktı. 28bin volt elektrikbulunan yüksek gerilim hattınayaklaşarak akıma kapılan iki arkadaş,yaralandı. Hatlardaki enerjikesilirken, iki arkadaş ambulanslahastanelere götürüldü. Durumuağır olan Ahmet Barak, kaldırıldığıözel hastanedeki ilk müdahaleninardından Adana'ya, oradanda ambulanshelikopterleİstanbul'a görülerektedaviye alındı.Diğer yaralıCelal Satan'ınise kol ve yüz kısmındayanık oluştuğu,sağlık durumununiyi olduğuöğrenildi. Olaylailgili soruşturmabaşlatıldı.