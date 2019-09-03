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Yaşının 3 katı hırsızlık yaptı

’da 60 ayrı hırsızlık olayından kaydı olan ve 6 hırsızlık suçundan 5 bulunan , yine hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı

Giriş Tarihi: 3.9.2019
Yaşının 3 katı hırsızlık yaptı
Adana'da 60 ayrı hırsızlık olayına karışan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç kız, hırsızlık yapmak isterken suçüstü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli hırsızlık dedektifleri, merkez Yüreğir ilçesi, Akdeniz Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir genç kızdan şüphelenip takip etmeye başladı. Polis genç kızı takip ederken evleri gözetleyen genç kız, bir eve girmek isterken polis tarafından suçüstü yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan genç kızın Kibariye S. (22) olduğu, hırsızlıktan 60 suç kaydı bulunduğu, ayrıca 6 hırsızlık olayından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Kibariye S., tutuklandı.
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Yaşının 3 katı hırsızlık yaptı
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