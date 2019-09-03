Yavru kaplumbağalar denizle buluştu

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üç üreme merkezinden biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde yaz sezonunda yumurtalarını bırakan Chelonia Mydas ve Caretta Caretta deniz kaplumbağalarının koruma altındaki yuvalarından çıkan yavrular denizle buluştu. Sahilde kaymakamlık, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Samandağ Belediyesi ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından korumaya alınan yeşil deniz kaplumbağalarının yavruları yumurtalarından çıktı. Yavruların denizle buluşması ise düzenlenen organizasyonla gözlemlendi. Eşsiz doğa olayını vatandaşlar cep telefonuyla kayıt altına alarak ölümsüzleştirirken, çocukların yaşadığı heyecanları da görülmeye değerdi. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği kurulduğu 1991 yılından beri nesli tehdit altında olan yörelerine ait canlıların korunması adına çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'de 3 sahilde ürüyor, yoğunluklu olarak. Mersin Kazanlı, Adana ve Samandağ sahilleri Samandağ gerçekten bu konuda Türkiye'de önemli" dedi.