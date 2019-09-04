Adana Demir’de Özat gitti

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da dün şok bir gelişme yaşandı. Mavi-lacivertli yönetim Murat Sancak başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında teknik direktör Ümit Özat ile yolları ayırma kararı aldı.
Geçtiğimiz sezon 21. haftada oynanan İstanbulspor karşılaşmasıyla takımın başına geçen Ümit Özat'ın gönderilmesinde, Keçiören maçında takıma oynadığı kötü futbolun etkili olduğu öğrenildi.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve Değerli Spor Kamuoyu; yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden Ümit Özat Hocamızla bugün itibarı ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür ediyor ve bundan sonraki futbol yaşamında yürekten başarılar diliyoruz."