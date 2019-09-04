Adana Demir’de Özat gitti

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da dün şok bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz sezon 21. haftada oynanan İstanbulspor karşılaşmasıyla takımın başına geçen Ümit Özat'ın gönderilmesinde,Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları ve Değerli Spor Kamuoyu; yaklaşık yarım sezondur takımımıza ve camiamıza hizmet eden