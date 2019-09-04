Çok eğleneceuk,çoook festivali

BUGÜN NELER OLDU

, "Çok eğleneceuk, çoook" sloganıyla 1. Adana Komedi Oyunları Festivali yapılacak. Adana Tiyatro Derneği Başkanı ve Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Tamer Gözüdeli, düzenlediği toplantıda, Kaptan Yapım işbirliğinde 14-20 Ekim tarihleri arasında Komedi Oyunları Festivali'nin gerçekleştirileceğini söyledi. Festivalin kentteki üç salonda gerçekleştirileceğini dile getiren Gözüdeli, festivale yıl içerisinde İstanbul merkezli ve tüm Türkiye'de oynanma, izlenme sayısı yüksek katılımlı oyunları dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti. Gözüdeli, festivalin güçlü ve sürdürülebilir hale gelebilmesi çalışacaklarını belirtti. Kaptan Yapım Sorumlusu Sabri Ejder Öziç de festivalin biletlerinin tiyatro salonu gişelerinde, Karahan Kitabevi'nde ve Biletix'te satışa sunulduğunu söyledi. Festivalin açılış kokteylinin 14 Ekim Pazartesi günü Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda düzenleneceğini aktaran Öziç, kokteylin ardından Mahşer-i Cümbüş oyununun sahneleneceğini kaydetti.