Hizmet yok yalan çok

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın geçtiğimiz hafta , "76 kuyu açımı için ihaleye çıkılıyor. 12 milyon TL bedeli var. Kuyuların sadece 35'ine ulaştık, geri kalanları yapılmamış ama yapılmış gibi fatura edilmiş. Üzerine sadece beton dökmüşler. Açılmamış kuyulara 5 milyon 267 bin lira harcanmış" iddialarına geçmiş dönem başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'den sert cevap geldi. Sözlü, "İddiaları ispatlamazsınız şerefsizsiniz, alçaksınız" dedi. Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı şu an MHP Genel Başkan Danışmanı Hüseyin Sözlü, Karalar'ın iddialarına ilişkin sosyal medya üzerinden 6 dakikayı bulan bir video ile yanıt verdi. Sözlü, göreve gelmeden önceki döneme ilişkin su kuyusu ihalesinde yolsuzluk yapıldığını açıklayan CHP'li Zeydan Karalar'ın açılmış kuyular ile sahte kuyuların adreslerini yayınlamasına ilişkin açıklamalarına ağır cevap verdi. Kuyuların o bölgede çalışıldığına dair çalışma belgesi ve fotoğrafların işin dosyasında olduğuna dikkat çeken Sözlü, "Bu dosya ASKİ'de mevcuttur. Her kuyunun yerini teker teker belirleyecek fotoğraf ve belgeler kurumun elindedir. Buna rağmen hala açılmadan kuyulara para ödendi diyen Büyükşehir belediye başkanı adı gibi karalayıcı bir üsluptan öte gitmemektedir" dedi. Karalar'ın kepçeyle bir kapağın açılarak kuyunun olmadığını gösteren görüntülerine atıf yapan Sözlü "Vatandaş elbette o kapağın altındaki kuyuya nasıl ulaşılacağını teknik manada bilmeyebilir. Böyle bir zafiyetten faydalanıp bir önceki belediye başkanına ve çalışma arkadaşlarına karalayıcı bir üslupla çamur atmak herhalde ahlaki bir değerlendirme olmayacaktır" diye konuştu. Sözlü, "Kuyuların olup olmadığı, yetersizliği konusunda gerçekten bir iddia sahibi iseniz; jeoloji mühendisleri odası veya bu konuda Türkiye'nin en yetkin kurumlarından olan Devlet Su İşleri'ne müracaat ederek temin edilecek bilirkişilerle bu konunun hakikatine ulaşmak sanırım ki zor olmayacaktır. Ben yolsuzlukla suçlandığımız böyle bir olayda, elbette hakkımı ararken, kendimi ifade ederken affınıza sığınarak; devam eden bir işte nasıl zarar olur? Varsa bu zararı ispatla mükellefsiniz, işin takipçisi olacağız. Eğer iddialarınızı ispatlamazsanız şerefsizsiniz, alçaksınız" dedi.