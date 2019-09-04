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’ta trafiği tehlikeye attılar

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Kahramanmaraş’ta trafiği tehlikeye attılar
KAHRAMANMARAŞ'TA mevsimlik işçileri taşıyan kamyonetler ile otomobilini kamyonet gibi kullanan sürücüyü cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, görüntülerden yola çıkarak sorumsuz sürücülerin cezalandırılmasını istediler. Pazarcık ilçesinde mevsimlik işçileri tıka basa 2 kamyonete yerleştiren ve herhangi bir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir eden umursamaz sürücüler, arkasından seyir eden diğer sürücüler tarafından görüntülendi. Kahramanmaraş-Kayseri yolu üzerinde otomobilini kamyonet gibi kullanarak aşırı yük yükleyen sürücüyü de görüntüleyen vatandaşlar, trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe saydılar.
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Kahramanmaraş’ta trafiği tehlikeye attılar
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