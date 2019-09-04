Nizip’te feci kaza: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

BUGÜN NELER OLDU

Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 4'ü ağır 7 kişi de yaralandı. D-400 karayolu Günaltı mevkiinde meydana gelen kazada, Celal İncedal idaresinde 27 J 7730 plakalı araç yolun karşısındaki petrole girmeye çalışırken, Şanlurfa-Birecik yönünden gelen Reşat Mızrak yönetimindeki 14 KL 9486 plakalı araçla kavşakta çarpıştı. Yakındaki petrol istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada Celal, Zeki ve İbrahim Halil İncedal ile Reşat Mızrak, Mehmet Emin Betlek, Mehmet Çiftçi, Fuat Çiftçi ile Bekir Uçar yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Birecik ve Nizip ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar 47 yaşındaki Bekir Uçar tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, 4 kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Uçar'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.