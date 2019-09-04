Ringlerin altın kızı

Hatay'da henüz 10 yaşındayken birlikte okuduğu kardeşini rahatsız eden diğer öğrencilerle sürekli kavga eden Ebru Bildik, okul müdürün tavsiyesi üzerine dövüş sporlarıyla tanıştı. Okul müdürünün "İyi huy edinsin" diyerek dövüş sporlarına yönlendirdiği Ebru Bildik şimdi kick boksta dünya şampiyonu olmak istiyor. İlk olarak muay thai yapan Ebru, yoğun çalışma temposu sonucu elde ettiği başarılarla 14 yaşında milli sporcu unvanını kazandı. Muay thai sporunda 2015'te Avrupa ikincisi olarak uluslararası arenada ilk başarısını gösteren milli sporcu, 2016'da da kick boksa yöneldi.

KAVGA EDECEĞINE DÖVÜŞ

Farklı yıllarda iki kez girdiği kick boks karşılaşmalarında uluslararası derece elde edip başarısını sürdüren Ebru, çalışmalarına yoğunluk verdi. Ortaokul öğrencisiyken okulda 'kavgacı' olarak bilindiğini ve bu yönünün sporla tanışmasında etkili olduğunu dile getiren Ebru, "10 yaşındaydım, ortaokulda sürekli kavga ettiğim için müdürüm beni uyarırdı. 'Okulda kavga edeceğine git, akranlarınla mücadele et, derece al' derdi. Sonra beni dövüş sporlarına yönlendirdi. Muay thaide ilk turnuvada Türkiye birincisi oldum, sonra Avrupa Şampiyonası'na katılıp ikinci oldum" ifadelerini kullandı