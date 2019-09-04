Sanko’da heyecan doruktaydı

BUGÜN NELER OLDU

Okullarında ana sınıfı ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin öğretmenlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı. SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yaptığı konuşmada, ana sınıfı ve ilkokulla başlayacak öğrencileri için bugün çok heyecan verici uzun bir yolculuğun başladığını söyledi. Velilere de seslenen Asyalı, "Bu uzun yolculukta en değerli varlıklarınızı SANKO Okullarına güvenerek bizlere emanet ettiğiniz için teşekkür ederiz" dedi. SANKO İlkokul Müdürü Hülya Bingül ise "Sizlerle amacımız ortak ve çok değerli bu amaç için çocuklarımızı geleceğe güçlü ve başarılı birer bütün insan olarak, iyi birer insan olarak yetiştirmek için birlikte ve birbirimize destek vererek yol alacağız" diye konuştu.