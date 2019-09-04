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plajı çöplükten geçilmiyor

Giriş Tarihi: 4.9.2019
Susanoğlu plajı çöplükten geçilmiyor
MERSİN'İN en gözde halk plajlarından biri olan Mersin'in Silifke İlçesi'ne bağlı Susanoğlu plajı adeta çöplükten geçilmiyor. Tatilciler ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Mavi bayraklı plaja yurdun dört bir yanından gelen tatilciler, "Gerçekten manzara çok acı. Plajın hemen hemen tüm bölgelerinde çöp yığınları var. Ayrıca denizimizde de ne ararsanız bulabilirsiniz. Deniz adeta naylon poşet kaynıyor. Belediyenin özellikle çöp sorunun en kısa zamanda çözmesini istiyoruz. Temiz bir denizce girmek istiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdiler.
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Susanoğlu plajı çöplükten geçilmiyor
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