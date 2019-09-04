Transfer taarruzu

Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Bölgemiz takımları Gazişehir Gaziantep, Adana Demirspor, Adanaspor ve Hatayspor son dakikaya kadar görüşmelerini sürdürdü. Üst üste yapılan son dakika transferleri taraftara büyük heyecan yaşattı. Sağlık kontrolleri sonrası imzaları atan yıldız isimler, yeni takımları ile şampiyonluk hedefine koşmaya başladı.



GAZİŞEHİR TAM 12'DEN VURDU

SÜPER Lig ekibi Gazişehir Gaziantep, Muhammet Demir'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Son olarak Başakşehir forması giyen Muhammet Demir ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Daha önceki yıllarda 5 sezon Gaziantepspor forması giyen forvet oyuncusuyla ilgili kariyer bilgileri paylaşılan açıklamada, Muhammet Demir'e başarılar dilendi.



ADANASPOR'DA ÜÇLÜ TRANSFER

TFF 1. Lig'de ise Adanaspor daha önceden el sıkıştığı Özgür Özdemir, Kağan Söylemezgiller ve Mustafa Gökay Eğer'i renklerine bağladı. Toros Kaplanı, geçen sezon Almanya'da 1.FC Kaiserslautern takımında forma giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Özgür Özdemir ile 3 yıllık sözleşme yaptı. Adanaspor, Fethiyesporlu 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kağan Söylemezgiller ile 1 yıllık, Monaco'da forma giyen 18 yaşındaki sağ bek Mustafa Gökay Eğer ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.



MAVİ ŞİMŞEK GOLCÜSÜNÜ BULDU

ADANA Demirsporlu yöneticiler ise son dakikaya kadar boş durmadı ve forvet Samed Ali Kaya'yı bir yıllığına kiraladı. Geçen sezon Göztepe forması giyen 24 yaşındaki Samed, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı. Kaya, kendisini A.Demirsporlu yapan imzayı kulüp üst yöneticisi Mehmet Fatih Özlük ile attı.



BOKİLA VE ALİCAN HATAYLI OLDU

TFF 1. Lig takımı Hatayspor, transferin son gününde forvet ve orta saha mevkilerine takviye yaptı. Bordo-beyazlılar Jeremy Bokila ile Alican Özfesli'yi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de forma giyen Jeremy Bokila ile 1 yıllığına anlaşıldı. Medipol Başakşehir kulübünde forma giyen Alican Özfesli, 1 yıllığına bedelsiz olarak Hatayspor'a kiralandı.