Vatandaşlar çorba ikramından memnun

BUGÜN NELER OLDU

Şahinbey Belediyesi, günün erken saatlerinde işlerine başlayan vatandaşlar ve öğrenciler için 16 ayrı noktada çorba ikramında bulunmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşa hizmet veren Şahinbey Belediyesi daha önce 8 noktada yapılan çorba dağıtımını 16 noktaya çıkararak her gün 8 bin 500 kişiye çorba ikramında bulunuyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey ilçesinin 16 ayrı noktasında çorba ikramında bulunulduğunu belirterek, "Sabah işine, okuluna erken giden öğrencilerimiz ve vatandaşlarımıza 16 ayrı noktada her gün 8 bin 500 kişiye çorba ve ekmek ikramında bulunuyoruz. Amacımız sosyal dayanışma içerisinde onların ihtiyaçlarına cevap verebilmek" dedi.