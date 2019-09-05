Alleben’de başardı dünyaya açıldı

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GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları'nda görev yapan milli antrenör Volkan Özbilen, Singapur'a transfer oldu. Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Yüzme Takımları'nda birçok başarıya imza atan ekipte yer alan tecrübeli çalıştırıcı, kariyerine uluslararası platformda üst düzey yarışmacı sporculara eğitim vererek sürdürecek. Antrenör Volkan Özbilen'e Alleben Yüzme Havuzundaki görev süresinde Gaziantep ve Türk sporuna yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini sunan Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Volkan hocamız, havuzumuzda görev yaptığı süre boyunca Gaziantep ve Türk yüzme sporuna önemli bir katkı sundu" diye konuştu. ALLEBEN Yüzme Havuzu'nda geçirdiği 4 yıl boyunca önemli başarılar elde ettiklerini, anı defterine önemli notlar yazdığını ifade eden tecrübeli Antrenör Volkan Özbilen, , "Geride kalan 4 yılda birbirinden önemi ve değerli başarılara imza attık. Bu süreçte enerjisi ve uyumu yüksek bir ekiple çalıştım. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu bütün yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.