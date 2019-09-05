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’nin yerini ‘’ alıyor

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Barbie’nin yerini ‘Ezo Gelin’ alıyor
GAZİANTEP'TE tamamen doğal ve sağlıklı bez malzemelerden yapılan 'Ezo Gelin' bebekler, 'Barbie' bebeklerin tahtını sallıyor. Yöresel simgeleri de üzerinde barındıran Ezo Gelin bebeklere ilgi her geçen gün artıyor. Doğal bez malzemelerden yapılan el emeği Ezo Gelin bebekler, Barbie ve Sindy gibi modern oyuncak bebeklerin yerini alıyor. İçerisinde plastik ya da kimyasal katkı maddesi bulunmayan Ezo Gelin bebekler, çocuklar ve büyükler tarafından büyük ilgi görüyor. Türk kültürünü yansıtan Ezo Gelin bebeklerin kostümlerinde kutnu kumaşı ile birlikte geleneksel motifler de kullanılıyor. Sağlıklı oluşu ve uygun fiyatı ile de dikkat çeken bez bebekler 15 - 35 lira arasında satılıyor.
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Barbie’nin yerini ‘Ezo Gelin’ alıyor
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