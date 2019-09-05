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Beton duvarda açan linda çiçeği şaşırtıyor

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Beton duvarda açan linda çiçeği şaşırtıyor
HATAY'IN Arsuz ilçesinde bir binanın ikinci katındaki balkonun beton duvarında toprak olmadan açan linda çiçeği görenleri şaşırtıyor. Akçalı Mahallesi'nde bir binanın ikinci katındaki evinin balkonunu yıkayan Münire Gökpınar, zamanla balkon duvarında, bir çiçeğin, topraktan beslenmeden filizlendiğini fark etti. Her balkonu yıkadığında büyüyen çiçeğin tomurcuk verip açtığını gören Gökpınar, bu durumu çevresindekilerle paylaştı. Herkesin bu duruma hayretle baktığını anlatan Gökpınar, çiçeğin toprak olmadan nasıl açtığını anlayamadıklarını belirtti. Gökpınar, isminin "Linda" olduğunu öğrendikleri çiçeğe gözü gibi baktığını kaydetti. Gökpınar, "Can veren Allah nerede ve nasıl can vereceğini kendisi biliyor" dedi.
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Beton duvarda açan linda çiçeği şaşırtıyor
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