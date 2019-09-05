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Şahinbey ilçesinde bu yıl 5 bininci nikah kıyıldı. Türkiye'de en çok nikah kıyan belediye unvanına sahip olan Şahinbey Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlendirme Memurluğunda bekleyen çiftlere sürpriz yaparak nikahlarını kıydı. Bu yılın 5 bininci nikahını kıyarak çiftlere mutluluklar dileyen Tahmazoğlu, " Rekora gidiyoruz" dedi. Başkan Tahmazoğlu, "Bu yıl da inşallah bu rekorumuzu yenilemek istiyoruz. Bu yılın 5 bininci nikahı kıydık. İnşallah yıl sonuna kadar da Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olarak, evlendirme işlemlerimize devam etmek istiyoruz. Ayrıca patenti bizde olan Evlilik Okulu Projemizde evlenecek çiftlerimize ve evli olan çiftlerimize eğitimler veriyoruz" dedi.