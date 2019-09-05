Çimen: Davanın takipçisi olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Baro Başkanı Osman Çimen, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Sibel Ç. davasının yakından takipçisi olacaklarını bildirdi. Çimen, baroya kayıtlı avukatlar, Sibel Ç'nin babası Nuri, annesi Fatma Tanrıverdi ve kardeşlerinin katılımıyla baro binasında düzenlenen toplantıda, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Yaşadığı şiddet sarmalından, boşanarak kurtulmaya çalışan Sibel Ç'nin, kadın cinayetlerinin son kurbanı olduğunu hatırlatan Çimen, Emine Bulut cinayetinin kameraya kaydedilmesinin, kadınların yaşadığı vahşeti çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdiğini söyledi. Çimen, o görüntülerin, ölümü kamera kaydına girmeyen binlerce kadının varlığını bir tokat gibi yüze vurduğuna dikkati çekti.