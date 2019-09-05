Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Çimen: Davanın takipçisi olacağız

Çimen: Davanın takipçisi olacağız

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Çimen: Davanın takipçisi olacağız
NİĞDE Baro Başkanı Osman Çimen, boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Sibel Ç. davasının yakından takipçisi olacaklarını bildirdi. Çimen, baroya kayıtlı avukatlar, Sibel Ç'nin babası Nuri, annesi Fatma Tanrıverdi ve kardeşlerinin katılımıyla baro binasında düzenlenen toplantıda, kadın cinayetlerine tepki gösterdi. Yaşadığı şiddet sarmalından, boşanarak kurtulmaya çalışan Sibel Ç'nin, kadın cinayetlerinin son kurbanı olduğunu hatırlatan Çimen, Emine Bulut cinayetinin kameraya kaydedilmesinin, kadınların yaşadığı vahşeti çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdiğini söyledi. Çimen, o görüntülerin, ölümü kamera kaydına girmeyen binlerce kadının varlığını bir tokat gibi yüze vurduğuna dikkati çekti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çimen: Davanın takipçisi olacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN