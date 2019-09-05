Esra eski sevgili kurbanı

Adana'da 30 yaşındaki Esra B.'yi, plakasını 'evleniyoruz' ifadesiyle kapattığı otomobilinden açtığı ateş sonucu bacaklarından vurarak yaralayan 49 yaşındaki Yusuf S., olaydan tam iki hafta sonra yakayı ele verdi. Gözaltına alınıp tutuklanan Yusuf S., ifadesinde de; "Esra, benim eski sevgilimdi. Bu ayrılığı kaldıramadım, bana geri dönmeyince de onu vurdum" dediği öğrenildi.

'EVLENİYORUZ' KAMUFLAJI

Olay, 22 Ağustos'ta merkez ilçe Çukurova'ya bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; çalıştığı çağrı merkezine gitmek için sabah erken saatlerde evden çıkan Esra B., yolda yürürken plakası 'evleniyoruz' ifadesiyle kapatılan bir otomobilden açılan ateş sonucu bacağından vuruldu. Genç kadın, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da aracıyla kaçıp izini kaybettirdi.

VURUP MERSİN'E KAÇTI

Esra B., ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri de saldırganın peşine düştü. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, zanlının otomobiliyle birlikte Mersin'e kaçtığını tespit etti. Ancak söz konusu şüphelinin, bir süre sonra kente geri döndüğünü belirleyip, saklandığı evi tespit etti. TUTUKLANDI

Polis, düzenlediği şok bir baskınla Esra B.'nin eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Yusuf S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından, Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheli Yusuf S., sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.