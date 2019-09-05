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Gasmek 22 bin kişiye kurs verdi

’te büyükşehir belediyesi tarafından açılan GASMEK, yaz tatilinde uğrak yeri oldu. Toplamda 400 branşta 22 bin 280 öğrenci ve kursiyere eğitim verildi

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Gasmek 22 bin kişiye kurs verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK), 2019 yaz tatilinde de yine Gazianteplilerin uğrak yeri oldu. GASMEK, yaz kursu döneminde 30 farklı alanda 400 branşta 22 bin 280 öğrenci ve kursiyere eğitim verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in temellerini attığı GASMEK, üstün performansıyla Gazi şehrin markası haline geldi.

YİNE FARK YARATTI
Yaz dönemi kurslarında binlerce genci ve yetişkine ulaşan merkez, hayata yeni bir pencere açtı. GASMEK, sanat ve meslek kurslarının yanı sıra, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'yla Liselere Geçiş Sınavı'na yönelik gençlere açtığı etüt kursları, yepyeni başarı hikayeleri yazdı. Gaziantepliler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan GASMEK, eğitimleri ile yine fark yarattı.


GELECEĞE EMİN ADIMLARLA
GASMEK yaz döneminde yetişkinler için 400 farklı dalda eğitim verdi, sanat ve meslek kurslarında 16 bin 226, etüt kurslarında ise 6 bin 054 kişiye ulaştı. 33 merkezde faaliyet gösteren kurslarda katılım ve sertifika belgesi almaya hak kazanan 22 bin 280 kursiyer ve öğrenci, geleceğe daha emin adımlarla yürüyecek.

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Gasmek 22 bin kişiye kurs verdi
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