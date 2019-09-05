Kahramanlı yatırıma tam gaz devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

fırsata çevirerek 1970'lerden buyana faaliyet gösteren sektörün öncü kuruluşlarından Kahramanlı Uluslararası Nakliyat, gücüne güç katacak yeni yatırımlarını sürdürüyor. Kahramanlı Uluslararası Nakliyat, Türkiye'deki, tüm dış ticaret işlemlerinin liman içindeki gibi yapılabildiği gümrük sahaları olarak da bilinen tek Dry Port içerisine 'Soğuk Hava Deposu' yapmak için kolları sıvadı. Kahramanlı Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahramanlı, krize rağmen yeni araç alımları, soğuk hava deposu yatırımları yapmanın her babayiğidin harcı olmadığını belirterek, "Türkiye'de örneği olmayan bir tesise sahibiz. Bu tesisimiz; 55 dönüm üzerinde hem kapalı hem açık alanda kurulu Dry Port (kara limanı). tesisimiz bir liman sahası olup, Gaziantep, İskenderun, Kayseri, Konya gibi bölgelerdeki ithalat ve ihracatçılara hizmet veriyor. Uluslararası nakliyede bizim araçlarımızı tercih eden müşterilerimizin Mersin Limanı ile hiçbir işi olmuyor. Çünkü Dry Port tesisimizden faydalanıyorlar. Yeni yatırımlar noktasında soğuk hava deposu yapma projesi olduklarını da açıklayan Ali Kahramanlı, "Müşterilerimizin Dry Port içerisinde bir soğuk hava deposu talebi var. Bununla ilgili plan ve projelerimiz var ki bölge itibariyle de bir ihtiyaç var. Malı bize gelen müşterilerimiz tüm hizmeti burada almak istiyor, Serbest Bölge'ye veya başka soğuk hava depolarına gitmek istemiyor. Kısa süre içerisinde Dry Port içerisinde soğuk hava deposu yapma çalışmamız var" dedi