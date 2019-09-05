Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > ‘Kanaslı’ operasyonda 83 kilo kokain yakalandı

‘Kanaslı’ operasyonda 83 kilo kokain yakalandı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019
‘Kanaslı’ operasyonda 83 kilo kokain yakalandı
MERSİN'DE, Kolombiya'dan gelen muz yüklü gemide 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. Kolombiya'dan gelen muz yüklü gemide aramada yapan Mersin polisi, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. Kokaini, eğitimli narkotik köpeği Kanas ortaya çıkardı. Mersin Limanı'na başka ülkelerden gemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisine ulaşan Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gemiler üzerinde risk analizi çalışması yaptı. Kolombiya'dan kente gelen muz yüklü gemide uyuşturucu olabileceği üzerinde duran Narkotik polisi, Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile dedektör köpeği 'Kanas'ın da katıldığı bir operasyon yaptı. Gemide arama yapan ekipler, 2 ayrı yerde ambar kapakları altında ve arkasında 70 paket halinde 83 kilogram kokain ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, gemi kaptanı ve mürettebatının ifadesini aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Kanaslı’ operasyonda 83 kilo kokain yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN