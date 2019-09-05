Kaplan derbiye odaklandı

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FF 1.Lig ekibi Adanaspor, Adana Demirspor
maçının hazırlıklarını günde
çift idmanla sürdürüyor. Teknik direktör Levent Eriş
ve yardımcı
antrenörler yönetiminde gerçekleşen
antrenmanda futbolcular
salonda kuvvet çalışması yaptı. Teknik adam Eriş, oyuncuları ile yakından ilgilendi.
Bu arada
turuncu-beyazlı ekip milli maçlar
nedeniyle lige verilen arada, Süper Lig
temsilcisi İstikbal Mobilya Kayserispor
ile cumartesi günü saat 19.00
'da Kadir Has Stadı
'nda özel maç oynayacak. Kayseri
karşısında yeni transferlerin
tamamına forma şansı vermeyi
planlayan Eriş
, öğrencilerinin
performanslarını görerek eksikleri
ortaya çıkartacak