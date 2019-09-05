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Kaplan derbiye odaklandı

Çalışmalarını günde çift idmanla sürdüren Adanaspor cumartesi günü ekibi ile karşılaşacak

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.9.2019
Kaplan derbiye odaklandı
TFF 1.Lig ekibi Adanaspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Teknik direktör Levent Eriş ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular salonda kuvvet çalışması yaptı. Teknik adam Eriş, oyuncuları ile yakından ilgilendi. Bu arada turuncu-beyazlı ekip milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, Süper Lig temsilcisi İstikbal Mobilya Kayserispor ile cumartesi günü saat 19.00'da Kadir Has Stadı'nda özel maç oynayacak. Kayseri karşısında yeni transferlerin tamamına forma şansı vermeyi planlayan Eriş, öğrencilerinin performanslarını görerek eksikleri ortaya çıkartacak
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Kaplan derbiye odaklandı
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