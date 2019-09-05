Niğde’de u12 cup heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

NIĞDE U12 Cup bugün başlıyor. 5 Şubat Stadı'nda iki gün sürecek olan müsabakalar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Niğde Valiliği, Belediye ve Niğde Anadolu FK tarafından ortaklaşa düzenlenecek organizasyona Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu ve Niğde Anadolu FK'nın yanı sıra Ankaragücü, Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep, Konyaspor, Malatyaspor, Sivasspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor kulüpleri katılacak. 150'nin üzerinde çocuğu buluşturacak Niğde U12 Cup için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Vali Yılmaz Şimşek, "Medeniyetlerin buluşma noktası olan Niğde, şimdi de minik futbol yıldızlarının buluşma noktası olacak" dedi. Niğde U12 Cup'ın kentin sportif kimliğinin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığını sözlerine ekleyen Vali Şimşek, "Sporu, çocuk gelişiminin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz, paylaşma, yardımlaşma, dostluk gibi duygular spor sayesinde pekişiyor" diye konuştu.