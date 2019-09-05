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’da bisiklet şenliği

Adana Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü () tarafından bu yıl 3’üncüsü yapılan Bisiklet Festivali sona erdi

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Toroslar Aladağ’da bisiklet şenliği
ALADAĞ Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen festivale 55 ilden 97 bisikletçi katıldı. İlk gün Aladağ Stadyumu'nda kamp kurup doğa yürüyüşü yaptı. İkinci gün, 2 bin rakımlı Acıman Tepesi'ne çıkan ekip, üçüncü gün Kapuzbaşı Şelalesi'ne son gün ise Aladağ Milli Parklar'a gitti. ABİT Başkanı İzzet Altınsoy, 110 kilometre bisiklet sürüldüğünü anlatarak, "Aladağ; doğası, havası, suları ve harabeleriyle turizm yönünden Adana'nın en güzel ve en zengin bölgelerinden biridir. Festivale katılan bütün arkadaşlar tanık oldular. Aladağlar'da bisikletle yapılacak birçok rota olması sebebiyle seneye için şimdiden rota çalışmalarımız başladı" dedi.
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Toroslar Aladağ’da bisiklet şenliği
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