Türkiye Sanatçıları Sergisi’ni Taçoy açtı

BUGÜN NELER OLDU

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 16 eserden oluşan "Türkiye Sanatçıları Sergisi" Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu'nda yer alan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı. Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Türkiyeli Sanatçılar adına Gülay Yüksel ile Bakan Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Prof. Dr. Özkul, Yakın Doğu Üniversitesi olarak 1988 yılında eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlandığını ve bugün itibariyle eğitimde başarılarla dolu 31 yılı geride bıraktıklarını belirterek, bu coğrafyada eğitim, bilim, sağlık, inovasyon ve sanat denildiğinde akla Yakın Doğu Üniversitesi'nin gelmekte olduğunu ve üniversite olarak dünya üniversiteleri ile yarıştıklarını vurguladı.