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Vali olmak isteyen Furkan ile buluştu

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Vali olmak isteyen Furkan Vali Demirtaş ile buluştu
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı "Ustamla Bir Gün Projesi" kapsamında mektup yazarak vali olmak istediğini dile getiren Seyhan Sakarya Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Furkan Culum ve babası Mustafa Culum ile bir araya geldi. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli'nin de eşlik ettiği ziyarette Vali Demirtaş, "Ustamla Bir Gün Projesi" sayesinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin ilgi, yetenek ve değerlerinin farkına vararak mesleklerin özelliklerini ve icra edilme koşullarını yerinde deneyimlediğini vurguladı. Gelişmiş bir toplum olabilmenin öncelikli şartlarından birinin insan gücünü en verimli şekilde kullanmak olduğunu belirten Vali Demirtaş, "İnsan gücünü verimli kullanmanın ilk basamağı da doğru meslek seçimidir. Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın kendilerine en uygun mesleği seçmelerinde onların yanlarında olacağız" dedi. Vali Demirtaş, öğrenci Furkan Culum ile meslek seçimine dair bir sohbet gerçekleştirdi. Culum ise kendisine böyle önemli bir deneyim yaşatan Vali Demirtaş'a teşekkür etti
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Vali olmak isteyen Furkan Vali Demirtaş ile buluştu
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