Yolumuz şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de mücadele edenaradığı teknik direktörü buldu.Başkan Sancak, sezon başında belirledikleri şampiyonluk hedefine ulaşmak adına çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Söz konusu çalışmalar sonucunda Uğur Tütüneker ile anlaştıklarını aktaran Sancak,ifadelerini kullandı.MILLI takım nedeniyle lige verilen arada üç günlük izin yapandün akşam tesislerde toplandı.. Yaklaşık iki saat süren antrenmanda futbolcularda morallerin yerinde olduğu gözlenirken takımın derbi havasına girdiği gözlendi.