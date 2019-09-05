Yolumuz şampiyonluk

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FF 1. Lig'de mücadele eden Adana Demirspor
aradığı teknik direktörü buldu. Kulüp başkanı Murat Sancak ile İstanbul'da bir araya gelen Uğur Tütüneker, mavilacivertlilerin yeni teknik adamı oldu.
Başkan Sancak, sezon başında belirledikleri şampiyonluk hedefine ulaşmak adına çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirtti. Söz konusu çalışmalar sonucunda Uğur Tütüneker ile anlaştıklarını aktaran Sancak, "Konyaspor ve Osmanlıspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Uğur Tütüneker'in camiamıza hayırlı olmasını dilerim. Büyük Adana Demirspor ailesinin hocamıza, futbolcularımıza ve yönetimimize sonuna kadar destek olacağından hiç şüphem yok. Yolun sonu şampiyonluk olacaktır"
ifadelerini kullandı.
TAKIM DERBI HAVASINA GIRDI
MILLI takım nedeniyle lige verilen arada üç günlük izin yapan Adana Demirspor
dün akşam tesislerde toplandı. Adanaspor ile derbiye çıkacak olan Mavi Şimşekleri altyapı hocaları çalıştırdı
. Yaklaşık iki saat süren antrenmanda futbolcularda morallerin yerinde olduğu gözlenirken takımın derbi havasına girdiği gözlendi.