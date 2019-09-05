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Yüreğir’de tüm okullar eğitime hazır

Giriş Tarihi: 5.9.2019
Yüreğir’de tüm okullar eğitime hazır
ADANA'DA yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce çocukların rahat bir ortamda eğitim görmeleri amacıyla Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla ilçedeki bütün okulların temizlik ve bakımları Yüreğir Belediyesi ekiplerince yapılıyor. Oluşturulan ekipler okullarda genel tadilat, bahçe düzenlemesi, temizlik ve bakım yapıyor. Asfalt ekipleri ise okul bahçesinde su biriken ve bozulan zemini asfaltlıyor. Yüreğir'deki bütün okullara girilmesi hedefleniyor. 2019-2020 eğitim öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını temenni eden Kocaispir "9 Eylül Pazartesi günü okullarımız açılıyor. Çocuklarımızın rahat ve temiz ortamlarda eğitime başlamaları için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Cadde ve sokaklarımızın yanı sıra eğitim kurumlarımızın da temizliğine önem veriyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı koşullarda eğitim alması bizim için büyük önem taşıyor" dedi.
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Yüreğir’de tüm okullar eğitime hazır
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