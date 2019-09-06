11 milli sporcu

BUGÜN NELER OLDU

GAZIANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzları'nda yetişen ve 2019 yılında 4 farklı branşta milli takımda mücadele eden ay-yıldızlı 11 sporcu, düzenlenen gurur gecesinde başarı hikayelerini anlattılar. Bir sezonda ulusal ve uluslararası müsabakalarda 134 madalya kazanan Şehitkamilli sporcular, büyük bir gurur yaşattı. YÜZME, sualtı sporları, sutopu ve özel sporcular branşlarında düzenlenen ulusal ve uluslararası müsabakalarda kulvarda sergiledikleri başarılı performanslarla büyük başarılara imza atan Şehitkamilli milliler, Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Alleben'den Dünya'ya Gururla" adlı programda başarı hikayelerini anlattı. Büyük bir gururun yaşandığı gecede 2019 yaz yüzme spor okullarında su sporlarıyla tanışan 8 binin üzerinde sporcu adına geleceğin rekortmenleri minik kulaçlara başarı ve katılım belgeleri de takdim edildi.