Adana’da PKK’nın polise saldırısı önlendi

Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına karşı harekete geçen terör örgütü PKK'nın, Adana'da eyleme hazırlandığı ortaya çıktı. Korsan gösteri ve eylemlerle sokakları karıştırıp, polise de el yapımı patlayıcı (EYP) ve pompalı tüfekle saldırmaya hazırlandığı ileri sürülen 2'si çocuk 7 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

'KANLI SALDIRI' HAZIRLIĞI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü PKK'nın, kentte eyleme hazırlandığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Polis, Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp, yerlerine de kayyum atanmasına karşı örgütün, yandaşları aracılığıyla kentin sokaklarını hareketlendirecek korsan gösteri ve eylemler planladığı belirledi.

POLİS PLANLARINI BOZDU

Eylemlerde 2'si çocuk 7 kişinin polise el yapımı patlayıcı ve pompalı tüfekli saldırı gerçekleştirmek için hazırlık yaptığı öne sürüldü. 4'ü daha önce ele geçirilen mühimmatlardaki parmak izi, diğer 3'ü de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden tespit edilen şüpheliler, şafak vakti özel harekatın da desteğiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılardan 5'inin, yine terörden suç kaydı olduğu öğrenilirken, evlerde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.