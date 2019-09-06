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verdiği kişi tarafından öldürüldü

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Borç verdiği kişi tarafından öldürüldü

GAZİANTEP'TE borçalacak nedeniyle tartıştığı F.B. (36) tarafından av tüfeği ile vurulan Halil İbrahim Karakuzular (46), yaşamını yitirdi. Polis, katil zanlısı F.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

YOLDA KARŞILAŞTILAR
Olay, akşam saatlerinde Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; aralarında borç-alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan F.B. ile Halil İbrahim Karakuzular yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.B. otomobilden aldığı av tüfeği ile Karakuzular'a ateş açarak kaçtı.

KATİL ARANIYOR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halil İbrahim Karakuzular'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Karakuzular'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası kaçan F.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Borç verdiği kişi tarafından öldürüldü
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