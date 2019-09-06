Çocuklar namazı kaçırmadılar

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Çağlayancerit ilçesinde müftülüğün açtığı yaz Kur'an kursları sona erdi. Kursu başarı ile bitiren ve beş vakit namazı düzenli olarak kılan çocuklara çeşitli hediyeler verildi. İlçe Müftüsü Mehmet Veysi Özlük, yaz Kur'an kurslarına büyük bir katılım sağlandığını belirterek, anne ve babalara teşekkür etti. Dini bilgilerin yanında çocukları namaza alıştırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Özlük, "Beş vakit namaza en fazla katılım sağlayan öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verildi. Velisi veya bir yakınıyla gelen öğrencilere, teşvik etmek için ayrıca puan verilince, öğrenciler özellikle babalarıyla camiye gelmeye başladı. Çalışma ailece namaz alışkanlığına büyük katkı sağladı" dedi.