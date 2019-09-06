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Emiroğlu’na hoşgeldin ziyareti

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019
Emiroğlu’na hoşgeldin ziyareti
MERSIN'IN Silifke ilçe Belediye Başkanvekili Sadık Altunok ve başkan yardımcıları meclis üyeleri, görevine başlayan Kaymakam Ersin Emiroğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Kaymakam Ersin Emiroğlu, hayırlı olsun dileklerini ve kendisine yapılan hoş geldin ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Kocaeli İzmit'te görev yaptıktan sonra Silifke'ye ataması çıkan Kaymakam Ersin Emiroğlu, "Silifke'de olmaktan ve burada görev yapacağımdan mutluyum. Görevimizin kutsal bir görev olduğu bilinci içerisinde, daha önceleri olduğu gibi burada da en iyi şekilde icra edeceğim. Başkanvekilimiz Sadık Altunok ve Meclis Üyelerimize bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
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Emiroğlu’na hoşgeldin ziyareti
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