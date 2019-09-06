Engelli sokak hayvanları onlara emanet

BUGÜN NELER OLDU

hayvanseverlerden oluşan bir grup, 'Melekler Yaşam Köyü' adını verdikleri gönüllü barınağında, engelli sokak hayvanlarına sahip çıkıyor. Adana'nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde bulunan ve kullanmadığı arsayı barınak haline getiren Nalan Umay, yıllardır sokaktaki engelli hayvanlara bakıyor. Ona yardımcı olan gönüllülerle birlikte Adana ve çevre illerde bulunan kaza ya da şiddet sonucu sakat kalmış hayvanlarla ilgileniyor. Gece gündüz hayvanların hepsiyle tek tek ilgilenen gönüllüler, zaman zaman barınaktaki kedi ve köpeklere canlı müzik dinletip vakit geçiriyor. Başlarda arsasını bir hobi bahçesi olarak kullandığını belirten Nalan Umay, "daha sonra arkadaşlarımla hayvanlarımızın barınması için değerlendirdik" dedi. Nalan Umay'a barınaktaki hayvanlarla ilgilenmesi konusunda destekte bulunan bir başka hayvansever Çiğdem Uğur ise önceden Adana ve çevre illerdeki engelli kalan sokak hayvanlarını kendi aralarında para toplayarak İstanbul veya Ankara'daki merkezlere gönderdiklerini belirterek, "Ama Adana'da böyle bir imkanımız varken buranın bir kısmını engelli hayvanlara ayırmayı düşündük ve böyle bir barınak yaptık. Hayvanseverlerden destekler de alıyoruz ancak yeterli değil" dedi.