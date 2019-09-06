Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Gazişehir Kartal’a hazırlanıyor

Gazişehir Kartal’a hazırlanıyor

’in 4. haftasında ile karşılaşacak Gazişehir, lige verilen arayı sıkı antrenman programı ve hazırlık maçıyla geçiriyor

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019
Gazişehir Kartal’a hazırlanıyor
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşmaya hazırlanan Gazişehir Gaziantep'te, lige milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 gün dinlenen sporculara yoğun bir antrenman programı hazırlandı. Beşiktaş maçına kadar sıkı bir hazırlık devresine girecek olan kırmızısiyahlı ekip yarın evinde Hatayspor ile hazırlık maçı oynayacak. Saat 17.00'de Gazişehir tesislerinde oynanacak maç için taraftara çağrı yapılarak, "Takımımızı yalnız bırakmak istemeyen bütün taraftarlarımızı karşılaşmayı izlemek için kulübümüzün tesislerine bekliyoruz" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazişehir Kartal’a hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN