Gazişehir Kartal’a hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşmaya hazırlanan, lige milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 gün dinlenen sporculara yoğun bir antrenman programı hazırlandı.Saat 17.00'de Gazişehir tesislerinde oynanacak maç için taraftara çağrı yapılarak,denildi.