Gazişehir Kartal’a hazırlanıyor

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üper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile karşılaşmaya hazırlanan Gazişehir Gaziantep'te
, lige milli maçlar nedeniyle verilen arada 3 gün dinlenen sporculara yoğun bir antrenman programı hazırlandı. Beşiktaş maçına kadar sıkı bir hazırlık devresine girecek olan kırmızısiyahlı ekip yarın evinde Hatayspor ile hazırlık maçı oynayacak.
Saat 17.00'de Gazişehir tesislerinde oynanacak maç için taraftara çağrı yapılarak, "Takımımızı yalnız bırakmak istemeyen bütün taraftarlarımızı karşılaşmayı izlemek için kulübümüzün tesislerine bekliyoruz"
denildi.