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Kadınların eserleri sergiye çıktı

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Kadınların eserleri sergiye çıktı
MERSİN'DE Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı mahalle evlerinde aldıkları mesleki kurs ve eğitimlerini tamamlayan yaklaşık bin kadın, el emeği, göz nuru el sanatlarını eserlerini beğeniye sundu. Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Halk Eğitim Merkezi, Karacaoğlan Halk Eğitim Merkezi ve Akdeniz Kent Konseyi işbirliğinde, Çamlıbel'de alışveriş merkezinde açılan sergi yarın sona erecek. 'Üreten Kadın, Güçlü Akdeniz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, belediyeye bağlı mahalle evlerinde verilen meslek kurslarını tamamlayan yaklaşık bin kadının ortaya çıkardığı birbirinden güzel el emeği, göz nuru el sanatları beğeniye sunuldu. Sergiye, Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim ile çok sayıda davetli katıldı. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, , belediyeye bağlı mahalle evlerinde kurs ve eğitim gören kadınların güzel, farklı ve etkileyici ürünler ürettiklerinin altını çizdi. Kadınları önemsediklerini ve hayatın içine katan hizmet ve projelere ağırlık verdiklerini vurgulayan Gültak, kooperatifçiliğin önemine değindi.
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Kadınların eserleri sergiye çıktı
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