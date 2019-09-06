Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Köy köy dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor

Köy köy dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor

Kahramanmaraş’ta katıldığı fuardan aldığı kitapları köyünde dağıtan , zamanla çevre illere de yaydığı bu gönüllü faaliyetini son 2 yıldır kurduğu derneğin çatısı altında devam ettiriyor

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Köy köy dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
Kahramanmaraş'ta 3 yıl önce katıldığı bir fuardan aldığı kitapları köyünde dağıtan Ahmet Yerlikaya, zamanla çevre illere de yaydığı ve 2 yıl önce dernek kurarak kurumsallaştırdığı bu gönüllü faaliyeti sayesinde çocukların kitap ve bilim dergileriyle buluşmasını sağlıyor. Türkoğlu ilçesinde yaşayan fabrika işçisi 32 yaşındaki Yerlikaya, 3 yıl önce fuardan aldığı kitapları köyünde çocuklara dağıtıp bunu sosyal medyadan paylaşınca bağışçıların ilgi odağı oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen kitapları ilk aşamada çevresindeki köylerde dağıtan Yerlikaya, bağışlar artınca çevre illerdeki köyleri de dolaşarak daha çok çocuğu kitaplarla buluşturmaya başladı.
Kahramanmaraş ve civar illerde köy ve yaylaları dolaşan Yerlikaya, yılmadan çocuklara kitap, bilimsel dergi ve ansiklopedi hediye ediyor. 2 yıl önce başkanı olduğu "Kitap ve Çocuk Derneği"ni kurarak çalışmalarını kurumsallaştıran Ahmet Yerlikaya 3 yılda kırsal alanda yaşayan 12 bin çocuğun kitapla buluşmasını sağladı. Adana'nın Yumurtalık ilçesinde tarım işçilerinin kaldığı çadırlara gezerek, kitap ve bilim dergileri dağıtan Yerlikaya, her zaman kitaba ulaşamayan, kitap alma imkanı olmayan çocuklar bulunduğunu belirtti. Kitap dağıtmaya başladıktan sonra artan ilgi ve genişleyen çalışma alanı nedeniyle dernek kurduğunu ifade eden Yerlikaya, "Ben her gün bu işi yapmıyorum. Çalışmadığım günlerde bu işlerle meşgul oluyorum. 3 yıl önce başlarken araç yakıtı dahil hepsini ben kendim karşılamaya çalışıyordum ama o da tabii bir yere kadar. Sağ olsun bağışçılarımız var. Dernek giderleri olsun kitap temini olsun karşılıyorlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Köy köy dolaşarak çocuklara kitap dağıtıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN