Minik İklim’in korkunç ölümü

BUGÜN NELER OLDU

bozulan gardırobunkapaklarına bağlananip ile oynayan 7yaşındaki İklim Dilara,boğularak hayatınıkaybetti. Yan odadaoynayan ve seslerinkesilmesi üzerine kardeşininoynadığı odayagiren 10 yaşındakiH.Y., korkunç manzaraile karşılaştı. İddiayagöre, Şahinbey ilçesiGüneykent Mahallesi213 nolu sokaktayaşayan S.Y., rahatsızlığınedeniyle 7yaşındaki kızı İklimDilara ve 10 yaşındakioğlu H.Y.'yi evde bırakarakyakındaki birsağlık ocağına gitti.Evde yalnız kalan 2kardeşten biri salondaoynarken, diğeriise yatak odasındaoynamaya başladı. Evlerinin yatakodasında oynayan ve bu yıl ilkokulabaşlayacak olmanın heyecanınıyaşayan İklim Dilara, gardırobunbozuk olan kapaklarının bağlandığıipi boğazına geçirdi. Bu esnada dengesinikaybeden küçük kız, yataktanyere düştü. Odadan gelen seslerinkesilmesi üzerine kız kardeşinebakmak için yatak odasına giren 10yaşındaki H.Y., içeriye girdiğindekorkunç manzaraile karşılaştı.Kız kardeşinin boğazınaip dolanmış vaziyetteyerde hareketsiz yattığınıgören H.Y., hemen komşularınahaber verdi. Olayyerine gelen komşularda küçük kızın hareketsizşekilde yattığını görüncehemen durumu polisve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleri İklim Dilara'nınöldüğünü belirlerken, polis ekipleride olay yerinde inceleme yaptı. İpleboğularak öldüğü belirlenen çocuğuncesedi otopsi yapılmak üzereGaziantep Adli Tıp kurumuna getirildi.Küçük kızın cenazesi, otopsiişlemlerinin ardından defnedilmeküzere, ifadesi alınan aileye teslimedildi.