Minik İklim’in korkunç ölümü

GAZİANTEP'TE
bozulan gardırobun
kapaklarına bağlanan
ip ile oynayan 7
yaşındaki İklim Dilara,
boğularak hayatını
kaybetti. Yan odada
oynayan ve seslerin
kesilmesi üzerine kardeşinin
oynadığı odaya
giren 10 yaşındaki
H.Y., korkunç manzara
ile karşılaştı. İddiaya
göre, Şahinbey ilçesi
Güneykent Mahallesi
213 nolu sokakta
yaşayan S.Y., rahatsızlığı
nedeniyle 7
yaşındaki kızı İklim
Dilara ve 10 yaşındaki
oğlu H.Y.'yi evde bırakarak
yakındaki bir
sağlık ocağına gitti.
Evde yalnız kalan 2
kardeşten biri salonda
oynarken, diğeri
ise yatak odasında
oynamaya başladı. Evlerinin yatak
odasında oynayan ve bu yıl ilkokula
başlayacak olmanın heyecanını
yaşayan İklim Dilara, gardırobun
bozuk olan kapaklarının bağlandığı
ipi boğazına geçirdi. Bu esnada dengesini
kaybeden küçük kız, yataktan
yere düştü. Odadan gelen seslerin
kesilmesi üzerine kız kardeşine
bakmak için yatak odasına giren 10
yaşındaki H.Y., içeriye girdiğinde
korkunç manzara
ile karşılaştı.
Kız kardeşinin boğazına
ip dolanmış vaziyette
yerde hareketsiz yattığını
gören H.Y., hemen komşularına
haber verdi. Olay
yerine gelen komşular
da küçük kızın hareketsiz
şekilde yattığını görünce
hemen durumu polis
ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri İklim Dilara'nın
öldüğünü belirlerken, polis ekipleri
de olay yerinde inceleme yaptı. İple
boğularak öldüğü belirlenen çocuğun
cesedi otopsi yapılmak üzere
Gaziantep Adli Tıp kurumuna getirildi.
Küçük kızın cenazesi, otopsi
işlemlerinin ardından defnedilmek
üzere, ifadesi alınan aileye teslim
edildi.