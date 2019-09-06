Türkiye’de ziraat öğrenip Afrika’da uygulayacak

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için geldiği Türkiye'de katıldığı tarım projesinin ardından kendi isteğiyle tarlada çalışan Afrikalı Cherafdine Tchadjobo, tecrübelerini ülkesinde uygulamayı hedefliyor. İyi bir çiftçi olabilmek için Hatay'da hemen her gün kavun, salatalık, havuç, soğan gibi ürünlerin yetiştirildiği tarlaya giderek işin inceliklerini öğrenen 25 yaşındaki Togolu Tchadjobo, ülkesinde de bu ürünleri yetiştirerek ekonomiye katkı sağlamak istiyor. Tchadjobo, Afrika'nın batısında yer alan Togo Cumhuriyeti'nden 2011 yılında Türkiye Diyanet Vakfıyla eğitim için Türkiye'ye geldiğini söyledi. Liseyi İstanbul'da tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirdiğini dile getiren Tchadjobo, eğitimi esnasında 'Sosyal Girişimci' adıyla bir tarım projesine katıldığını aktardı. Projeden ilham alarak çiftçiliğe merak sardığını aktaran Tchadjobo, bu kapsamda yaptığı araştırmayla ülkesinin iklimine ve toprak yapısına en uygun yer olan Hatay'ı seçtiğini belirtti. İlçede altı aydan bu yana sürekli çiftçilerle bir arada olduğuna ve onlardan işin inceliklerini öğrenmeye çalıştığına dikkati çeken Tchadjobo, şöyle devam etti:"Bölgede havuç ve soğan üzerine bazı araştırmalar yaptım. Daha sonra burada uzun süredir çiftçilik yapan biriyle tanışarak pamuk ekimi nasıl yapılır onu öğrendim. Sonrasında ise pamuk tarlasının yanında yaklaşık 1 dönüm kadar yer oluşturarak salatalık, acur, kabak ve mevsime uygun sebzeleri yetiştirdim. 6 ay boyunca burada bu ürünlerin nasıl yetiştirileceğini uygulamalı olarak öğrendim."